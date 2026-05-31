ボーイズグループSEVENTEENと同じPLEDISエンターテインメントが手掛けたガールズグループPRISTIN出身のチョン・ウヌが、美容外科のカウンセラーとして働いている近況を公開した。去る5月29日、チョン・ウヌは自身のSNSに過去の芸能活動と現在の日常を収めた動画を投稿した。【写真】「ダメ元で…」PRISTINメンバーも所属するI.O.Iの再結成秘話動画のなかで彼女は、「元アイドル、それが私だ。『スーパースターK4』『ボイスキッズ』