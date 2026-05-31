「CLASSIC WAVE」でいよいよ本格始動したROIROMのふたり。プレデビューから圧倒的な輝きを放つふたりのその美しさのワケとは。そしてデビューを果たしての思いとは──。5月7日に待望のデビューを果たしたROIROM。透き通るような美肌と艶やかな髪の持ち主のふたりが、互いに羨ましいと思うことからスタート！── どんなところがいいなと思っているのか、髪から伺えますか。本多路己は猫っ毛で天パの僕とは真逆で、真っすぐだし