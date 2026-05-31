ギャル雑誌「egg」のモデルとして活躍し「当時の若者で彼女を知らないギャルはいない」と言わしめるほどのカリスマとして一世を風靡（ふうび）したルミリンゴことRumi氏のフォトエッセーが7月17日に発売される。タイトルは「考えすぎ注意報〜自分で自分をアゲる大作戦〜」。カリスマギャルからのエールだ。「考えすぎて不安になってしまう人は、誰よりも気配り上手で責任感が強い証拠。でも、“こうなったらどうしよう”“ああ