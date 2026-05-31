◇女子ゴルフツアーリゾートトラスト・レディース最終日（2026年5月31日福島県グランディ那須白河GC＝6500ヤード、パー72）プロ3年目の吉沢柚月（22＝三菱電機）はあと一歩でツアー初優勝を逃した。5位から出て6バーディー、1ボギーの67で回り通算10アンダーのトップタイでホールアウトしたが、プレーオフでは2ホール目で河本結（27＝RICOH）に屈した。敗れたとはいえ涙はなかった。「自分の出せる力は出せた。プレー