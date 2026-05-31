台風6号が北上中です。広い範囲で大荒れとなるおそれがあり、警戒が必要です。台風6号は、発達しながら沖縄の南の海上を北上しています。6月1日には強い勢力で沖縄や奄美にかなり接近する見込みです。その後は進路を東よりに変えて、3日にかけては西日本や東日本にも近づくでしょう。1日に予想される最大瞬間風速は、沖縄で50メートル、奄美で45メートルと猛烈な風が吹く見込みです。また、沖縄では1日夕方にかけての24時間で250ミ