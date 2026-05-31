俳優の寺田心（17）が31日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。進路について語った。2011年に3歳で子役デビューした寺田は高校3年生に。MCの満島真之介から「3月卒業するじゃない？ここからは？」と進路を問われ「大学行きます」と即答した。専攻も「それなりに」考えていると言い、「もともとは獣医になりたかったんですけれど、ただ動物だと6年間大学に行かなき