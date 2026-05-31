伊藤匠叡王将棋の第11期叡王戦5番勝負第5局は31日、千葉県柏市で指され、先手の伊藤匠叡王（23）が117手で挑戦者の斎藤慎太郎八段（33）を破り、対戦成績3勝2敗でタイトルを防衛、3連覇を飾った。これで王座と合わせ二冠を維持した。伊藤叡王は東京都出身で、藤井聡太六冠（23）と同学年。今シリーズは開幕から2連勝したが、その後に2連敗。フルセットまでもつれ込んだが、最後に底力を発揮して叡王の座を守った。斎藤八段は