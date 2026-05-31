埼玉―東京ベイ前半、突進する東京ベイのバイレア。このままトライを決める＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフは31日、東京・秩父宮ラグビー場で準決勝1試合が行われ、3季ぶりの優勝を狙う東京ベイ（レギュラーシーズン3位）が埼玉（2位）を26―24で破り、決勝に進んだ。6月7日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で神戸（1位）と対戦する。東京ベイは3―7の前半36分にバックスのバイレアのトライで逆転し、10