31日（日）東京・後楽園ホールで行われた『K-1 REVENGE』のリングサイドに“美ボディ”で知られるグラビアタレントが降臨。カメラが捉えたまさかの瞬間に「若く見える」「まだ可愛いのえぐい」などファンがざわついた。【映像】リングサイドに鎮座する美女タレント注目のシーンは第3試合、K-1スーパー・バンタム級（3分3R・延長1R）で璃明武(K-1ジム総本部チームペガサス)が乙津 陸（KNOCK OUTクロスポイント大泉）を3-0の判定