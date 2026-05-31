台風6号の接近に伴い大雨や強風が予想されることから、JR東海は東海道新幹線について、6月2日（火）の夜間から3日（水）の終日にかけての一部の時間帯や区間で、運転の見合わせや列車の運休などが発生する可能性があると発表しました。現時点で計画運休の予定はないということですが、今後の台風の進路や影響によっては計画運休を含めて、急きょ運転計画を変更する可能性もあるとしています。