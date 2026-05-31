過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、茨城県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキ