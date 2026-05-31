老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、専業主婦から厚生年金に加入する働き方で再就職した女性からの質問です。Q：専業主婦から再就職して厚生年金に加入しました。70歳まで働く予定ですが、加入を続け