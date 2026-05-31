日本の昔話『桃太郎』は、桃太郎がお供を連れて鬼退治をするという童話です。漫画家・ほしつさんの作品『ザ・ピーチ・ボーイズ』は、そんな桃太郎の物語を題材とした物語で、同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約2.3万いいねもの注目を集めました。【漫画】『ザ・ピーチ・ボーイズ』（全編を読む）桃太郎は鬼退治のため鬼ヶ島に向かおうとしますが、そのとき一抹の不安がよぎります。その不安とは、なんとお供が全員外来種だっ