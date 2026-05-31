モデルの近藤千尋さんは5月30日、自身のInstagramを更新。家族で日帰りの宮崎を満喫する様子を公開しました。【写真】近藤千尋、仲良し夫婦ショット「博久さんとのラブラブ2ショット」近藤さんは「撮影で宮崎へ 次は泊まりたいな〜 また、何の撮影かは後日 今日も全力で楽しみました！！！ 笑 タクシーの運転手さんの方言を聞いて おじいちゃんを思い出して 会いたくなっちゃったな〜」とつづり、14枚の写真を投稿。黒いノースリー