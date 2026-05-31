天皇陛下と長女愛子さまは３１日、明治神宮野球場（東京都新宿区）で東京六大学野球春季リーグ戦の慶応―早稲田戦を観戦された。在位中の天皇が東京六大学野球を観戦するのは１９９４年以来、３２年ぶり。陛下と愛子さまは午後１時３５分頃、車で球場に到着された。四回表終了後の同２時過ぎ、両チームの選手がグラウンドに整列し、お二人がバックネット側の貴賓席に入られると、満員の球場から大きな歓声と拍手が送られた。