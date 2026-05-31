イスラエル軍は31日、レバノン南部の戦略的要衝にある中世の城塞を制圧したと発表しました。地上侵攻拡大に向けた拠点とする狙いがあります。地元メディアによりますと、イスラエル軍は31日、イスラエルとの境界からおよそ5キロの地点にあるレバノン南部、ビューフォート城を制圧したと発表しました。現地からの映像では、城にイスラエルの国旗が掲げられているのが確認できます。ビューフォート城はおよそ800年前に建てられた城郭