◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）日本代表ＤＦ吉田麻也が、２２年カタールＷ杯の決勝トーナメント１回戦・クロアチア戦以来、約３年半ぶりとなる試合に臨んだ。慣れ親しんだ２２番、そしてキャプテンマークを巻いて出場。前半１３分にＤＦ伊藤と途中交代する際には、両チームの選手たちがつくった花道をくぐり、スタンドからの万雷の拍手で送り出された。歴代３位の１２７試合