パリ五輪のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルを獲得した江村美咲（立飛ホールディングス）が、モデル姿を披露した。江村は３１日に自身のインスタグラムを更新。パープルのセットアップ姿や、白のラインが入ったグリーンのセットアップにバケットハットをあわせたコーデショットなど、やわらかな表情のモデル姿を公開した。この投稿には「モデルさん？美咲選手だ」「やっぱり、何でも似合いますね」「選手だけでなく、