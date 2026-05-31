第９３回日本ダービーの表彰式でプレゼンターを務めたＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで俳優の竹内涼真（３３）、見上愛（２５）が大一番を目の当たりにした感想をコメントした。竹内涼真「昨年に続き日本ダービーのプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います。一生に一度の舞台を駆け抜けるサラブレッドの気迫、そして地響きのような歓声の迫力に、改めて圧倒されました。優勝されたロブチェンと松山弘平騎