将棋の伊藤匠叡王＝王座＝が３１日、千葉・柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われた第１１期叡王戦五番勝負第５局で斎藤慎太郎八段に勝利し、シリーズ３勝２敗で３連覇を達成した。振り駒の結果、先手番となった伊藤は攻め将棋でリードを広げたが、徐々に差が縮まることに。それでも持ち時間（各４時間）を使い切った１分将棋になってから、藤井聡太六冠、羽生善治九段と名棋士を圧倒させた終盤力を発揮し、リードを奪