今季限りでオランダ１部アヤックスを退団することが確実な日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）にスコットランド行きの道もあるようだ。昨夏にイングランド・プレミアリーグのアーセナルとの契約解除し、今年１月に半年契約でアヤックス入り。先日には自身のＳＮＳでファンや関係者に感謝を表明した上で、退団をにおわせる文面も残していた。そこで注目されるのが、次はどのクラブでプレーするのかだ。ベンフィカ（ポルトガル）やジ