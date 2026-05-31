北上を続ける台風6号は2日午後に大分県内を含む九州北部地方へ最も接近する見込みです。 台風6号は31日午後3時時点で沖縄の南にあって1時間におよそ20キロの速さで北に進んでいます。今後発達しながら北上し予報円の中心付近を進むと2日午後に大分を含む九州北部地方に最接近する見込みです。 1日の午後6時から24時間に降る雨の量は県内で200ミリと予想されています。 また2日に予想される最大風速は豊後水道で20メー