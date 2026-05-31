大分県竹田市で30日、大型バイクと軽トラックが衝突する事故がありバイクを運転していた46歳の男性が亡くなりました。 事故があったのは竹田市久住町久住の国道442号です。 警察によりますと30日午後6時ごろ竹田市の市街地方面に進んでいた大型バイクが、対向車線の軽トラックと衝突しました。 軽トラックは右折して駐車場に入ろうとしていたということです。 この事故で大型バイクを運転していた大分市下郡の会社員河野洋