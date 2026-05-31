伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（33）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は31日、千葉県柏市の「柏の葉カンファレンスセンター」で指され、先手・伊藤が117手で勝利した。対戦成績を3勝2敗として3期目の獲得。藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝から奪った第9期以降、そして昨年度、藤井から奪った王座も含め、獲得したタイトル4期全てがフルセットでの獲得という「フルセット巧者」ぶりを発揮した。最終局