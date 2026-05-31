日本代表は31日、国立競技場でのキリンチャレンジカップでアイスランド代表と対戦する。北中米ワールドカップへの渡航を目前に控えた国内最後の壮行試合。午後7時25分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、1試合限定招集のDF吉田麻也(LAギャラクシー)がカタールW杯以来の先発出場となった。歴代3位の国際Aマッチ通算126試合の実績を持つ吉田にとって「ひと区切り」となる壮行試合。森保一監督は前日会見で吉田