5月29日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。 群馬クレインサンダーズは、18日付で自由交渉選手リストに登録していたヨハネス・ティーマンと佐藤誠人が退団することを発表した。ドイツ代表としての実績もあるティーマンは、負傷の影響もあってB1リーグ戦36試合の出場にとどま