5月31日（現地時間30日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・ファイナル第7戦が開催され、アウェーのサンアントニオ・スパーズがオクラホマシティ・サンダーを相手に111－103で勝利し、4勝3敗でシリーズに決着をつけた。 この試合で、スパーズはビクター・ウェンバンヤマが22得点7リバウンド、ジュリアン・シャンペニーが20得点6