きょう（31日）午後5時32分ごろ、高松市円座町の田んぼで「火が広がっている」と消防に通報がありました。 消防が駆けつけ、火はおよそ30分後に消し止められましたが、田んぼの下草などおよそ1,200平方メートルが焼けました。 警察の調べによりますと、当時、この田んぼの所有者が剪定した木を燃やしていたところ、周囲の下草に火が燃え広がったということです。 所有者は自分で消火を試みたものの、火の勢いが収まらなかっ