J1百年構想リーグは30日と31日にプレーオフラウンド第1戦の全試合を開催し、各試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチ(POTM)が選出された。Jリーグは昨年12月、「プレーオフラウンドでは短期決戦という特性に基づき、すべての試合で1試合ごとにプレーヤー・オブ・ザ・マッチを選出いたします」と発表。J1の受賞選手には賞金15万円と記念品が、J2・J3の受賞選手には地域リーグラウンド5位以上同士の試合で賞金10万円と記念品、地域