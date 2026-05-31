【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今注目を集めているネイチャーポップバンド・スーパー登山部が、5月30日に開催された『日比谷音楽祭2026』に出演。公式レポートが到着した。 ■都会のオアシスに響くネイチャーポップで3000人を超える観客と自然が一体となった奇跡のステージが！ テレビ朝日『EIGHT-JAM』毎年恒例企画「プロが選ぶ2025年のマイベスト10」において、音楽プロデ