きょう(2026年)5月31日は、標高531メートルにちなんで「もいわ山の日」です。札幌藻岩山スキー場では「ごみ拾い」が実施されました。札幌藻岩山スキー場で行われた清掃活動には、町内会やスキー学校の生徒などおよそ130人が参加しました。（参加者）「めっちゃ大量にある」（参加者）「すごく楽しかったです。楽しかったです」「きれいにして気持ちもよくなっていいことだと思う」参加者は山への感謝の気