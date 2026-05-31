使わなくなったランドセルを必要とする子どもたちへ届ける活動が鹿児島市で行われました。NPO法人「響」が行っている「ランドセルスマイルリレープロジェクト」。使われなくなったランドセルを集めて、必要としている子どもたちに贈る活動をしています。（NPO法人響・内藤眞希子理事)「次の子どもたちにどんどんつながってもらえたらうれしい」寄贈されたランドセルはボランティアスタッフが状態を確認し、丁寧に汚れ