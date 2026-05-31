米マット最高峰でレジェンド級の実績をあげ、現在は惜しまれつつ“一時離脱中”の人気日本人女子レスラーが、久々に自撮りショットを公開。フランクなファンとの交流が話題を呼んでいる。【画像】日本人美女、素顔に“蜘蛛メイク”の妖艶ショットWWEスーパースターのアスカが31日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自慢のフェイスペイントを施した美しい自撮りショットを複数投稿した。日本時間10日に行われたWWEプレミアム