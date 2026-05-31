将棋の第11期叡王戦五番勝負第5局が5月31日、千葉県柏市「柏の葉カンファレンスセンター」で行われ、伊藤匠叡王（王座、23）が斎藤慎太郎八段（33）に117手で勝利した。2期連続の同一カード、そして前期に続くフルセットの死闘を制したのは伊藤叡王。自身初のタイトルである叡王位で防衛3連覇を達成し、タイトル獲得数を通算4期に伸ばした。【中継】伊藤叡王VS斎藤八段 終局後の表情（生中継中）対局開始直前に改めて行われた