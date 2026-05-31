東京芝2400メートルで決戦競馬の祭典、G1日本ダービーが31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制して世代の頂点に立った。皐月賞に続く勝利でクラシック3冠に王手。ロブチェンの父に注目が集まっている。皐月賞はレコードで逃げ切ったロブチェン。外枠の8枠17番に入ったこの日は、逃げずに中団を追走。直線は松山弘平騎手のムチに応えて加速し、パントルナイーフを捉えたところがゴールだった