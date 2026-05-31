元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、30日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。フリーになって変わったことを明かした。3月に日本テレビを退社し、フリーになったことで変わったことを聞かれると、「どこの現場に行くのも1人でしたし、楽屋とかもなかったんで、すべて新鮮。お弁当が入ってるとか、飲み物が入ってるとかないし」と振り返った。そして「（局ア