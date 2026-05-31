演歌歌手原田悠里（71）が31日、東京・港区の第一ホテル東京で45周年記念のディナーショーを行った。幕開けは「ひとり旅立ち」。客席から登場して歌唱しながらステージへ。「本日は記念すべき大切な記念日にありがとうございます。胸がいっぱいです。だから張り切ってドレスを着てきました」。そういって洋装にピッタリ合う「港町シネマ」「涙しぐれ」のバラード調の2曲でしっとりと聞かせた。原田は街の映画館から流れる歌謡曲を