以前に手帳好きの方とお話をした際に、まずお互いの共通認識としてあったのが「アナログの手帳を仕事に役立てるのは、もう難しいよね」ということだった。 従来、ビジネスシーンでの手帳の役割といえばスケジュールの管理が主だったわけだが、その辺りに関しては、いまやスマホの利便性にかなうはずもないのである。 なので、「今後の手帳は“スケジューラー”ではなく“ダイアリー”としてやっていくことになるだろう」とい