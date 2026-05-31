GetNaviが運営している有料向けオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！ 今回のイベントでは、「家電好きあるあるビンゴ大会」を実施予定です。 「家電量販店に行くと予定より長居してしまう」「気付いたら同じジャンルの製品比較を始めている」「新製品発表会のニュースを見るとワクワクする