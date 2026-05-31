元E-girlsの藤井萩花が、5月30日に自身のInstagramを更新。芸能事務所に所属したことを発表し、芸能活動を再開させる運びとなったと報告した。「藤井さんは、兄がアイドルグループ『WEST.』の藤井流星さん、妹はモデルの藤井夏恋さんという芸能一家に生まれています。2017年には、椎間板ヘルニアの症状が悪化したため、芸能界を引退していました」（芸能担当記者）復帰のニュースとともに配信された『モデルプレス』インタビュ