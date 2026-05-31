ア・リーグ中地区で２位につけるホワイトソックスが村上宗隆内野手（２６）の負傷離脱に揺れる一方、同地区の最下位に沈むタイガースは低迷から抜け出せずにいる。タイガースは３０日（日本時間３１日）のホワイトソックス戦に１―７で大敗。初回に先発のバルデスが２点を失うと、打線は７安打を放ちながら最少得点にとどまり、試合終盤の７、８回に計５点を失って惨敗した。相手に有事が起きたのは前日２９日（同３０日）の対