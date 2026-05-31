ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３１日、優勝戦が行われた。１３年ぶりのオールスター制覇を狙った新田雄史（４１＝三重）が２着に食い込んだ。「理想的な仕上がりだった。１周１Ｍはかなりいいターンができた」と調整、ターンともに完璧な状態で優勝戦を迎えた。５コースから鋭いまくり差しを放ったが、１号艇の丸野一樹には届かなかった。今節は前検から弱気なコメントが続いていたが、優