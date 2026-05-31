スマートフォンに内蔵されたセンサーから日常生活中に集めた微細な動きのデータで、喫煙への欲求や禁煙後の再喫煙の兆候を予測できることが示されました。この研究結果は禁煙支援アプリの個別化と即時介入につながる可能性があります。Smartphone movement data can reliably predict smoking lapses and cravings to enable timely smoking cessation support | Scientific Reportshttps://www.nature.com/articles/s41598-026-49