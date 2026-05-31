◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）２３年生まれの３歳馬７９４４頭の頂上決戦が１８頭で争われ、１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が直線の競り合いを制し、皐月賞に続くクラシック２冠を飾った。松山弘平騎手はデビュー１８年目で悲願のダービージョッキーとなった。勝ちタイムは２分２２秒７。ノーザンファームの中島文彦ＧＭは「ど