日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）でロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が勝ち、デビュー１８年目の松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が１１度目の挑戦でダービージョッキーとなった。中央競馬担当の内尾篤嗣デスクが、同騎手について取材してきたことなどを振り返った。１５年以上前、早朝の栗東トレセン。土曜の取材で厩舎を回り、池添兼雄厩舎へ。レースの日なのに