第６９回百万石賞が５月３１日、金沢競馬場で強豪１１頭が２１００メートルを争った。２番人気のナミダノキスが２周目３コーナーで先頭に立ち、リュウノブレイクに大差（２秒３差）をつけて圧勝。昨年に続く連覇を果たした。重賞４勝目の同馬は、２０２４年の石川優駿馬。鞍上は愛知の望月洵輝騎手。金田一昌調教師は、ジャングルスマイルで挙げた５勝（２０１０〜１２年、２０１５、１６年）を含む同競走９勝目。