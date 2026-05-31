◆Ｗ杯壮行試合日本―アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦する。＊＊＊キックオフ直前、試合会場となったＭＵＦＧ国立（国立競技場）を、コレオグラフィー（絵文字）が覆い、選手を出迎えた。会場一周が青と白のカラーに覆われ、ゴール裏には日の丸が登場。バックスタンドには、森保ジャパンが掲げ