◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦した。試合に先立ち行われた国歌斉唱で、日本代表の森保一監督が今回も泣いた。まさに嵐の前の静けさ。厳かに君が代が流れるなか、監督の目がみるみる赤く染まった。森保監督が国歌斉唱で涙を流すのは珍しいことではない。Ｗ杯