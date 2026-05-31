元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが、歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未の挙式・披露宴に参列したことをＳＮＳで報告した。斎藤アナは３１日に自身のインスタグラムを更新。「大好きな愛未の挙式に参列させていただきそして披露宴では司会を担当しました」とつづり、新郎新婦と西野七瀬、高山一実ら乃木坂ＯＧの集合写真をアップ。「愛未の幸せな表情を見られて本当に幸せな気持ちにな