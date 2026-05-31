街のあちこちにある『美容室』。新しいお店や初めてのお店を新規で巡っている方も少なくないのではないでしょうか？ 筆者の知人も決まった美容室はなく、あちこちで髪を切ったり染めたりしていたそうです。しかし美容師をしている叔父さんから、これまでの価値観を覆されるお話を聞いて、それ以降は決まったお店に通っているんだとか。今回はそんな筆者の知人と叔父さんとのエピソードを紹介します。 美容師の叔父 私